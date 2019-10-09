لندن 10 صفر 1441 هـ الموافق 9 اكتوبر 2019 م واسواصلت الصحف البريطانية اهتمامها بعملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، مبرزةً تحذير معهد الدراسات الضريبية البريطاني من أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بدون اتفاق سيؤدي إلى تفاقم العجز العام وارتفاع المديونية إلى أكثر من 90% من الناتج المحلي الإجمالي للمرة الأولى في تاريخ البلاد منذ نحو 50 عامًا.وأخبرت عن قلق الحكومة البريطانية بشأن عزم تركيا شن عملية عسكرية في شمال سوريا.ولفتت الصحف الانتباه إلى قرار الولايات المتحدة فرض قيود على منح تأشيرات للمسؤولين الصينيين المتهمين بالضلوع في قمع واعتقال المسلمين من أقلية الإيغور، في أعقاب قرار أمريكي سابق بإدراج 28 منظمة صينية ضالعة في إساءة معاملة الأقلية المسلمة بمنطقة شينجيانغ الصينية.// انتهى //13:30ت م0089