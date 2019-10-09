دبي 10 صفر 1441 هـ الموافق 09 أكتوبر 2019 م واسعقد برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسّر) عدداً من الشراكات الإستراتيجية مع كبريات شركات التقنية في الشرق الأوسط، وذلك خلال مشاركته في معرض جايتكس دبي 2019، حيث جرى التوقيع بجناح البرنامج.من جانبه أوضح الرئيس التنفيذي لـ(يسّر) المهندس علي بن ناصر العسيري أن هذه الخطوة تأتي ضمن مساعي البرنامج الرامية إلى دعم البنية التحتية الرقمية في المملكة، لتقديم حلول تقنية عصرية ذات فعالية عالية تسهم في دعم الجهات الحكومية في التحول الرقمي، فضلاً عن تحقيق مفهوم (حكومة رقمية محورها المواطن) مشيراً إلى أن البرنامج يعمل على عقد هذه الشراكات بغية مواكبة التجدد المستمر في عالم التقنية، مبيناً أن هذه الاتفاقيات جاءت ضمن أهداف الاستثمار الرقمي ودفع مسيرة التحول نحو آفاق جديدة، وتسهيل حياة المواطن.وضمت قائمة الشركات كلاً من اتحاد الاتصالات، وسيسكو العربية، وأوراكل وشركة AEC وشركة تمكين، وشركة SBM وشركة ACS، بالإضافة إلى شركة ESRI وغيرها من الشركات ذات الباع الطويل في المجال التقني.وخلال اليوم الثالث، من المشاركة شهد الجناح زيارات مختلفة من الجهات الحكومية في المملكة ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حيث استقبل البرنامج مساعد المدير العام لقطاع الخدمات الحكومية بوزارة شؤون مجلس الوزراء بدولة الإمارات العربية المتحدة محمد بن طليعة ، و مدير عام هيئة تقية المعلومات بسلطنة عمان الدكتور سالم الرزيقي ، و الرئيس التنفيذي لشركة علم الدكتور عبدالرحمن الجضعي، حيث تعرف الزوّار على الخدمات والحلول التقنية التي يقدمها البرنامج.وفي سياق متصل، قدم البرنامج ورشة عمل تعريفية لزوار المعرض عن منهجية قياس التحول الرقمي بالمملكة، قدمها نائب الرئيس لقطاع المعايير والبرامج الرقمية المهندس عادل عسيري ، حيث تناول فيها رحلة القياس منذ أن بدأ حتى المرحلة الحالية، كما عرف بمنهجية القياس والأطر والمعايير المتبعة.// انتهى //13:32ت م0090