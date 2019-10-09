تبوك 10 صفر 1441 هـ الموافق 09 أكتوبر 2019 م واسناقش المجلس البلدي لأمانة منطقة تبوك ممثلاً بلجنة السلامة المرورية مع ممثلي الأمانة والمرور بالمنطقة, الآلية المقترحة بشأن التقاطعات ومخارج ومداخل بعض الطرق التي تشكل خطراً على السلامة المرورية والحلول المناسبة والتنسيق مع الجهات المعنية لاتخاذ اللازم .كما جرى خلال الاجتماع أمس الخروج بعدد من التوصيات لإيجاد عدد من الحلول العاجلة لرفع مستوى السلامة المرورية في طرق مدينة تبوك.يُذكر أن المجلس البلدي لأمانة منطقة تبوك قرر في اجتماعه الـ 50 تشكيل لجنة للسلامة المرورية حفاظاً على السلامة المرورية داخل مدينة تبوك.// انتهى //13:42ت م0094