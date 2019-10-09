الدمام 10 صفر 1441 هـ الموافق09 أكتوبر 2019 م واسشاركت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، في مؤتمر "الصحة والسلامة في مكان العمل الأول" الذي تقيمه منظمة الصحة والسلامة المهنية "أيوش - IOSH" بفندق شيراتون الدمام في المدة من 8 - 9 أكتوبر 2019، وسط حضور كبير من القطاعين العام والخاص.وأوضح مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي المتحدث الرسمي لـ "مدن" بندر الطعيمي، أن المشاركة في اليوم الأول بورقة عمل عنوانها "تطبيق نظام إدارة السلامة" لعرض تجربتها في هذا المجال، منوهاً بحرص "مدن" على توفير بيئة عمل متكاملة الخدمات وكفيلة بحماية العاملين وأصول شركائها والمجتمعات المحيطة بالمدن الصناعية، حيث تعتمد سياسة الأمن والسلامة والصحة والبيئة، وذلك في ظل إستراتيجية توازن بين تمكين الصناعة وزيادة المحتوى المحلي وتطوير المدن الصناعية المختلفة.وأضاف أنه خلال العام 2018م تم إطلاق نظام إدارة السلامة "Safety Management System" وفق أحدث الممارسات العالمية "ISO45001"، وأرست "مدن" إجراءات دقيقة لمراقبة التزام المنشآت الصناعية بتطبيقها، مع تعيين خبراء ومتخصصين في هذا المجال، إلى جانب تدريب العاملين ورفع درجات الوعي الوقائي لديهم على أسس ومعايير علمية تستهدف تعزيز مستويات الأداء، والارتقاء بمستوى السلامة والصحة المهنية لحماية موظفي المدن الصناعية والمجتمعات المحيطة، وتخفيف المخاطر وكذلك الحفاظ على الموارد.وإشار إلى إطلاق نظام إلكتروني داعم لنظام إدارة السلامة، ضمن 5 خدمات إلكترونية جديدة، هي: التفتيش، ومتابعة تصحيح الملاحظات، وتقييم المخاطر، إضافة إلى التدقيق على مستوى السلامة، وإصدار تراخيص الأعمال إلكترونيًا، فيما وقّعت "مدن" اتفاقية مع كل من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية والمديرية العامة للدفاع المدني ووكالة الصناعة بوزارة الصناعة والثروة المعدنية، تستهدف تفويض مهام الأعمال التفتيشية لمراقبي "مدن"، من خلال برنامج "المراقب الشامل"، الأمر الذي من شأنه خلق بيئة عمل سليمة وصحية للعاملين داخل المدن الصناعية، ورفع تقارير دورية بالملاحظات حول السلامة والصحة المهنية وبيئة عمل المرأة وذوي الاحتياجات الخاصة، لافتاً النظر إلى ارتفاع عدد زيارات السلامة الميدانية خلال العام 2018م إلى 2890 زيارة.وتهتم "مدن" منذ انطلاقتها عام 2001م بتطوير الأراضي الصناعية متكاملة الخدمات، إذ تشرف اليوم على 35 مدينة صناعية، منها ما هو قائم ومنها ما هو تحت التطوير في مختلف مناطق المملكة، إضافة إلى إشرافها على المجمعات والمدن الصناعية الخاصة.وقد تجاوزت الأراضي الصناعية المطورة 198,8 مليون م²حتى الآن، وتضم المدن الصناعية القائمة 3,474 مصنعًا مُنتجًا.// انتهى //13:55ت م0097