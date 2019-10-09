بريدة 10 صفر 1441 هـ الموافق 09 أكتوبر 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم، في مكتبه بديوان الإمارة بمدينة بريدة، اليوم، رئيس مجلس إدارة نادي الرس الرياضي لذوي الإعاقة عبدالله النصيان يرافقه أعضاء النادي الذين قدموا للسلام على سموه وإطلاعه على خطة النادي وأنشطته الحالية والمستقبلية ومشروع بناء مقره مستقبلًا.وفي بداية اللقاء رحب سموه بالحضور، مشيدًا بما يبذله النادي من جهود، حاثًا رئيس النادي وأعضائه على مضاعفة الجهود لخدمة أهداف النادي النبيلة والإنسانية من قبل مجلس الإدارة، منوهًا بما تبذله حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ على تسخير الإمكانات كافة لخدمة هذه الفئة الغالية على الجميع, مؤكدًا على أن الثقة بالنفس والإصرار هي الأهم في حياة الإنسان، والإعاقة الحقيقية هي في الهمة وليست في الجسد, لافتًا النظر إلى أن رؤية المملكة 2030 عكست مفهوم ذلك الاهتمام لأبنائنا من ذوي الإعاقة وتنمية قدراتهم وتعزيز دورهم ودمجهم بالمجتمع، متمنيًا سموه لهم التوفيق والسداد.من جانبه، عبّر رئيس النادي عن شكره لسمو أمير منطقة القصيم على ما يحظى به النادي من دعم واهتمام للارتقاء بالخدمات المقدمة لذوي الإعاقة، مشيرًا إلى أن توجيهات سموه تعد حافزًا لهم على مضاعفة الجهود.// انتهى //13:57ت م0098