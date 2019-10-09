جدة 10 صفر 1441 هـ الموافق 09 أكتوبر 2019 م واسأكد صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، أن خدمة ضيوف الرحمن أمانة في أعناق أبناء هذه البلاد. وقال سموه لدى تدشينه "حلقة نقاش الحج" في موسمها الرابع التي تأتي استعداداً لموسم حج العام الحالي 1441هـ : "الجميع في هذه البلاد في رقبته أمانة تحتم عليه أن يوفر الخدمات لضيوف الرحمن، حيث شرفنا الله باستضافتهم، مؤكداً أهمية أن نثبت للعالم أجمع أن النظام الإسلامي هو أعظم وأفضل نظام يخدم الإنسان والمكان.وحث الأمير خالد الفيصل الجميع على السعي نحو تحقيق المزيد من الآمال المعقودة تجاه تطوير جميع خدمات الحج إلى المستوى الذي يتمناه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود, وسمو ولي عهده الأمين حفظهما الله , مؤكدا أن هناك العديد من النجاحات التي حققت ولله الحمد.وسأل سموه الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع للنهوض بمدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة إلى المكانة التي تستحقها فبالإرادة والإدارة تتحقق الصدارة.من جهته قدم معالي وزير الحج والعمرة الدكتور محمد صالح بن طاهر بنتن ، شكره وتقديره لسمو أمير منطقة مكة المكرمة على رعايته واهتمامه بشؤون الحج وقيادته الملهمة في سبيل خدمة ضيوف الرحمن.وقال معاليه "نحمد الله سبحانه وتعالى على انقضاء موسم حج ١٤٤٠هـ بنجاح شهده العالم أجمع، تظافرت فيه جهود منظومة متكاملة من قبل مختلف القطاعات الحكومية والخاصة باهتمام مباشر من خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين ، ومتابعة دؤوبة من رئيس لجنة الحج المركزية الأمير خالد الفيصل" .ووجه شكره لكل من أسهم في تنفيذ المشاريع والمبادرات التي أحدثت نقلة نوعية في تطوير الخدمات المقدمة للحجاج ، بالإضافة إلى مشاريع البنية التحتية والمشاريع الإنشائية التي تم تنفيذها خلال موسم العام المنصرم في المشاعر المقدسة ومكة المكرمة " .وأكد معالي وزير الحج ، أن منصات الحج الذكي والمشاريع التقنية الخاصة بإدارة عمليات النقل ، وإدارة الحشود كان لها دور كبير في راحة وسلامة ضيوف الرحمن ، حيث جاءت هذه المشاريع نتيجة تعاون ومشاركة جهات حكومية مختلفة ساهمت في تطوير الخدمات وتحسين الأداء ، وإزالة المعوقات ، مشيراً إلى أن العمل جارِ لمناقشة المبادرات التي ستساهم في تقديم المزيد من التسهيلات لضيوف الرحمن .من جانبه حمد وكيل إمارة منطقة مكة المكرمة الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح, الله عز وجل على ما منّ به علينا جميعا بخدمة ضيوفه الكرام حجاجاً ومعتمرين، متمنيا للجميع التوفيق لتحقيق موسم حج مميز على جميع المستويات وبإشادة الجميع.ورفع الشكر لسمو أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية على جهوده ودعمه لجميع القطاعات الحكومية والأهلية لتقديم أفضل وأرقى الخدمات لحجاج بيت الله الحرام, مقدما الشكر لسمو نائب أمير المنطقة نائب رئيس لجنة الحج المركزية ، على متابعته الميدانية ووقوفه ومباشرته لمراحل تنقلات الحجاج لأدائهم مناسكهم" .وختم الدكتور الفالح بالقول "لكي يتواصل النجاح وتستمر الإنجازات فلابد من العمل الدؤوب والتطوير المستمر ، وتكريس كل ما تحقق من نجاحات ومعالجة ما قد يكون من ملاحظات ، ولذلك تأتي حلقة نقاش الحج في عامه الرابع لتؤكد النهج الذي اتخذته لجنة الحج المركزية بالتخطيط والاستعداد المبكر لموسم الحج فور انتهاء الموسم الماضي " .وفي الختام كرّم الأمير خالد الفيصل الرعاة ، ثم انطلقت جلسات الحلقة التي ناقشت خدمات الاسكان ، والنقل ، والإعاشة ، والاستقبال ، والمغادرة ، والخدمات ، والمرافق .وعكف المشاركون خلال جلسات النقاش على دراسة ، ومناقشة العديد من الموضوعات ، والقضايا المتصلة بشؤون الحج والحجاج .وتهدف حلقة النقاش بشكل أساسي إلى تعزيز الإيجابيات ، ومناقشة ، ودراسة أهم الملاحظات المرصودة خلال موسم حج العام الماضي ، التي تم الانتهاء منها مؤخراً ، وذلك بهدف وضع الحلول المناسبة لها.// انتهى //15:32ت م0127