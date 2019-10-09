الرياض 10 صفر 1441 هـ الموافق 09 أكتوبر 2019 م واسعُقد اليوم، في مقر مجلس الغرف السعودية ورشة عمل للمساهمة في تحسين بيئة الأعمال بالقطاع الخاص برئاسة رئيس مجلس الغرف السعودية الدكتور سامي العبيدي، ومشاركة رؤساء الغرف التجارية والصناعية بالمملكة، وذلك لمناقشة أهم القضايا الملحة في القطاع الخاص واقتراح الحلول المناسبة لها بما يعزز دور قطاع الأعمال في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.وأكد الدكتور سامي العبيدي، أن تثمين دور القطاع الخاص ودعمه للنهوض به هو توجه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله -، كونه شريكاً هاماً في التنمية وداعماً للاقتصاد الوطني، إضافةً إلى حرصهم على أن يكون صوت مجلس الغرف السعودية موازي لما تقدمه القطاعات الحكومية.وتنطلق خطة العمل التي تأتي ضمن جهود مجلس الغرف لإعداد خطة عمل للمساهمة في تحسين بيئة الأعمال بالقطاع الخاص من خلال أربع مبادئ أساسية، تشمل التأكيد على أهمية دور مجلس الغرف والغرف السعودية ممثلاً للقطاع الخاص، وترسيخ مبدأ التشاركية الإيجابية والتعاون المستمر ما بين الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص، واستمرار اشتراك مجلس الغرف السعودية في دراسة مشاريع الأنظمة واللوائح المتصلة كلياً أو جزئيا بالقطاع الخاص، ومراعاة التنوع الجغرافي لمناطق المملكة وفق المزايا التنافسية بما يخدم مسار التنمية الشامل بالمملكة، وذلك بالتنسيق مع المركز الوطني للتنافسية (تيسير).// انتهى //15:32ت م0128