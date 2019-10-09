الأحساء 10 صفر 1441 هـ الموافق 09 أكتوبر 2019 م واسشارك مدير مركز التميز البحثي في النخيل والتمور بجامعة الملك فيصل الدكتور محمد بن رفدان الهجهوج وفريق علمي من المركز في البرنامج التدريبي "المدرب الزراعي المحترف" الذي يقام بمقر الغرفة التجارية الصناعية بالمدينة المنورة ، خلال المدة من 15 سبتمبر الماضي إلى 21 أكتوبر الجاري.وقدم الدكتور الهجهوج محاضرات تدريبية تتعلق بتحسين الممارسات الزراعية الجيدة في تطبيق البرنامج السنوي لرعاية النخيل والعناية بالثمار، إلى جانب محاضرة عن دور المركز ومساهمته في تطوير الممارسات الزراعية الجيدة ، بينما قدم الأستاذ المشارك بالمركز الدكتور هشام سيد غزاوي محاضرة عن البرنامج السنوي لرعاية النخيل ، أما الأستاذ المشارك بالمركز الدكتور عبدالقادر عبدالقادر سلام فقدم محاضرة عن التقنيات الحديثة في رعاية النخيل والعناية بالثمار.وتأتي أهمية البرنامج في زيادة الوعي المعرفي بأهمية دور الممارسات الزراعية الجيدة لنخيل التمر من خلال المعايير العالمية والوطنية، والتعريف بسبل إدارة سلسلة القيمة لقطاع التمور.// انتهى //15:33ت م0129