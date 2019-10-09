حائل 10 صفر 1441 هـ الموافق 09 أكتوبر 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعد بن عبدالعزيز أمير منطقة حائل بمكتبه بالإمارة اليوم, مدير المعهد العلمي بالمنطقة الدكتور لحيدان بن ناصر اللحيدان بمناسبة تعيينه مديراً للمعهد.ورحب سموه باللحيدان, مشيراً إلى الدور الذي تقوم به جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية في حائل ممثلة بالمعهد العلمي منذ إنشائه وحتى انتقاله إلى المبنى الجديد هذا العام.من جهته, أعرب مدير المعهد العلمي بحائل عن شكره لأمير المنطقة وسمو نائبه على الدعم الذي يجده المعهد والقائمين عليه, مؤكداً حرصه على أداء دور المعهد التعليمي التنموي بالمنطقة وأن يكون المعهد حاضراً في المناسبات الثقافية والعلمية ويخدم المنطقة وأبنائها بإذن الله.// انتهى //15:36ت م0131