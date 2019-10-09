نجران 10 صفر 1441 هـ الموافق 09 أكتوبر 2019 م واسأطلقت إدارة تعليم منطقة نجران اليوم، مسابقة المسرح المدرسي للبنات لعام ١٤٤٠ / ١٤٤١هـ .وحددت الإدارة عدد من الشروط لقبول المشاركات لكافة المدارس المتوسطة والثانوية والتربية الخاصة للبنات بالمنطقة، ومنها أن يتفق عنوان المسرحية مع مضمونها، والنص باللغة العربية الفصحى، وأن تكون هادفة وتحمل قيم وأهداف تربوية، ومراعية للضوابط الشرعية والأعراف الاجتماعية، وأن تعالج موضوعات وطنية مجتمعية، ومحبوكة مسرحياً ودرامياً، وأن لا تقل مدة العرض عن ٢٥ دقيقة ولا تزيد عن ٣٥ دقيقة، والعدد الأقصى للمشاركات في العرض 5 طالبات، والنص من تأليف طالبة أو إحدى عضوات المدرسة، والحرص على الأفكار الإبداعية في الديكور بدون مبالغة، ومراعاة جودة الإخراج وصحة الأداء، والالتزام بعناصر العرض المسرحي .// انتهى //15:36ت م0133