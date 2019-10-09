الرياض 10 صفر 1441 هـ الموافق 09 أكتوبر 2019 م واساستقبل نائب الأمين العام لمركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني إبراهيم بن زايد العسيري اليوم, وفداً من مجلس سياسة الشرق الأوسط, برئاسة رئيس مجلس الإدارة السفير ريتشارد شمير, يرافقه الدكتور توماس ماتير، والسفيرة جينا أبركرومبي، وبحضور عدد من قيادات المركز ومنسوبيه, وذلك في مقر المركز في مدينة الرياض.ورحب نائب الأمين العام بالسفير والوفد المرافق له، مؤكدًا أهمية تفعيل التواصل الحضاري والحوار مع الآخر لبناء جسور التفاهم مع مختلف الثقافات، مشيرا إلى الجهود التي تبذلها المملكة في مجال دعم السلام وتعزيز التعايش السلمي مع مختلف الشعوب.عقب ذلك، اطلع الوفد على رؤية ورسالة وخطط المركز، كما استمعوا لعرضٍ موجز حول أبرز أنشطته وبرامجه ومشاريعه.وفي ختام اللقاء، قام الوفد بزيارة المعرض التفاعلي لمركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني، للتعرف على دور المملكة في دعم الحوار بين مختلف الثقافات والحضارات، من خلال دعمها لمشاريع محلية وإقليمية وعالمية في مجالات نـشر ثقافة الحوار والتسامح وتعزيز التنوع الثقافي وبناء السلام وتعزيز العيش المشترك.// انتهى //15:37ت م0134