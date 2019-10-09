بغداد 10 صفر 1441 هـ الموافق 09 أكتوبر 2019 م واسأغلق مؤشر سوق العراق للأوراق المالية "البورصة" اليوم على ارتفاع بنسبة 0.22%, متوقفاً عند 472.96 نقطة.وبلغ عدد الأسهم المتداولة 1,385,545,900 سهماً، بقيمة 509,465,614 ديناراً عراقياً، تحصلت من 283 صفقة، شملت 28 شركة مساهمة، من أصل 103 شركات مدرجة في البورصة، فيما سجل المؤشر ارتفاع أسهم 11 شركة وانخفاض أسهم 3, فيما حافظت 14 شركة على أسعار أسهمها.// انتهى //15:40ت م0136