الرياض 10 صفر 1441 هـ الموافق 09 أكتوبر 2019 م واسزار معالي الأمين العام لمؤسسة الملك عبد العزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" الدكتور سعود بن سعيد المتحمي, برنامج تدريب المعلمين على علوم الأولمبياد الدولي، الذي تنظمه موهبة بالتعاون مع وزارة التعليم وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست" ويستمر حتى 30 أكتوبر الجاري، على يد نخبة وكوكبة من المدربين الوطنيين المتميزين.والتقى الدكتور المتحمي خلال زيارته بالمعلمين المتدربين والمشرفين على التدريب، مثنياً على الجهد المبذول في هذا البرنامج الأول من نوعه، مشيراً إلى أنه إحدى ثمار التعاون بين موهبة ووزارة التعليم وجامعة "كاوست"، لتدريب 250 معلماً ومعلمة يمثلون 19 إدارة تعليمية على علوم الأولمبياد الدولي، في تخصصات الرياضيات، والفيزياء، والكيمياء، والأحياء، والمعلوماتية.وأشاد الأمين العام لـ"موهبة" بالتعاون والشراكة من أجل الوطن وأبنائه ومستقبله, التي افرزت هذا البرنامج، لتدريب المعلمين الوطنيين على علوم الأولمبياد الدولي وتزويدهم بالآليات والمهارات اللازمة، لتوطين هذا القطاع وقيام الكوادر والخبرات السعودية فيما بعد بتدريب موهوبي الوطن وتأهيلهم للمشاركة في الأولمبيادات الدولية باسم المملكة.ولفت الانتباه إلى أنه على مدار السنوات العشر الماضية صممت موهبة ونفذت العديد من البرامج الموجهة للمعلمين، وجرى تنفيذ ما يقرب من 18 برنامجاً تدريبياً في الرياض على هامش الملتقيات المركزية، بجانب برنامج قوافل التدريب التي كان يتم من خلالها إرسال المدربين لإدارات التعليم لتدريب المعلمين والمعلمات.يذكر أن البرنامج يستمر لمدة 5 أسابيع متتالية بواقع 27 ساعة تدريبية أسبوعياً لكل مجموعة، وبإجمالي 135 ساعة لكل التخصصات، ويهدف إلى توسيع قاعدة المدربين الوطنيين لتوطين التدريب في المناطق التعليمية، ونشر ثقافة التدريب على علوم الأولمبياد.// انتهى //15:44ت م0137