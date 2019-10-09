الرياض 10 صفر 1441 هـ الموافق 09 أكتوبر 2019 م واسوقعت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة في مقرها الرئيس في الرياض اليوم، مذكرة تفاهم مشتركة مع شركة تويوبو اليابانية والشركة العربية اليابانية للأغشية بهدف تطوير نوع جديد من الأغشية ذات التركيز والضغط العالي.وقع المذكرة عن المؤسسة معالي المحافظ المهندس علي بن عبد الرحمن الحازمي, وعن الشركة رئيس تويوبو سيجي ناراهار, وعن الشركة العربية الرئيس التنفيذي للعربية اليابانية للأغشية سعيد سعد الحارثي.ونصت المذكرة على أن تقوم الشركتان بالشراكة مع المؤسسة بتطوير وتقييم أغشية (التناضح الأمامي) (FO) من نوع الأليــاف المجــوفة (Hollow Fine Fiber)، وذلك لزيادة تركيز الأملاح في مياه الرجيع وبالتالي تحقيق أرقام ذات جدوى اقتصادية جاذبة مما يسهم في تعظيم المحتوى المحلي وتحقيق الاستدامة البيئية ورفع كفاءة تشغيل محطات التحلية.ووفقاً لهذه المذكرة سيتم تعزيز العمل المشترك بين الجهات المعنية، وتحفيز القطاع المائي، حيث يقوم معهد الأبحاث وتقنيات التحلية بالمؤسسة ومن خلال هذه المذكرة بتقييم هذه التقنية في المحطات التجريبية بالجبيل، ومن ثم توطينها بالمملكة.يذكر أن المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة هي الرائدة في هذا المجال من خلال حصولها على ثلاثة براءات اختراع خاصة بإدارة مياه الرجيع، ومن المنتظر تطبيقها على جميع محطات المؤسسة قريباً.// انتهى //15:44ت م0138