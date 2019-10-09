الرياض 10 صفر 1441 هـ الموافق 09 أكتوبر 2019 م واسالتقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، بمقر المركز في الرياض اليوم، سفير جمهورية إيرلندا لدى المملكة جون جيرارد ميكوي.واستمع السفير الإيرلندي لشرح من الدكتور الربيعة عن الأعمال الإغاثية والإنسانية التي يقدمها المركز، إضافة إلى آخر تطورات الوضع الإنساني في اليمن وما قدمه المركز بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – لخدمة الأشقاء في اليمن.وتطرق اللقاء إلى بحث سبل التعاون المشترك بين المركز وجمهورية إيرلندا في المجالات الإنسانية والإغاثية.وأثنى السفير الإيرلندي على الأعمال التي يقدمها مركز الملك سلمان للإغاثة لكافة الشعوب والدول المنكوبة في العالم، مبديًا إعجابه بالأداء المهني المتطور للمركز.//انتهى//16:40ت م0175