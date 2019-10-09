اجتماعي / مركز الملك سلمان للإغاثة يوزع مساعدات للمتضررين من السيول في المناطق المحاذية لمحافظة صعدة
الأربعاء 1441/2/10 هـ الموافق 2019/10/09 م واس
عدن 10 صفر 1441 هـ الموافق 09 أكتوبر 2019 م واس
وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية أمس, مساعدات إنسانية متنوعة للمتضررين من السيول في المناطق المحاذية لمحافظة صعدة.
وجرى توزيع 615 سلة غذائية و 25 خيمة و 150 بطانية، في تجمعات بني حسن، والسادة الظهر، والتنابكة والطينية، استفاد منها 3,840 فرداً.
ويأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة من المملكة ممثلة بالمركز لإغاثة الشعب اليمني الشقيق.
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16:42ت م
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