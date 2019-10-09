عدن 10 صفر 1441 هـ الموافق 09 أكتوبر 2019 م واسوزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية أمس, مساعدات إنسانية متنوعة للمتضررين من السيول في المناطق المحاذية لمحافظة صعدة.وجرى توزيع 615 سلة غذائية و 25 خيمة و 150 بطانية، في تجمعات بني حسن، والسادة الظهر، والتنابكة والطينية، استفاد منها 3,840 فرداً.ويأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة من المملكة ممثلة بالمركز لإغاثة الشعب اليمني الشقيق.// انتهى //16:42ت م0177