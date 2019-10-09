شمال لبنان 10 صفر 1441 هـ الموافق 09 أكتوبر 2019 م واسيواصل مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع جمعية الأيادي البيضاء توزيع 40,000 رغيف خبز يوميًا على أسر اليتامى والمحتاجين السوريين واللبنانيين والفلسطينيين في شمال لبنان، وذلك ضمن برنامج مخبز الأمل الخيري.وجرى توزيع 28,000 رغيف للنازحين السوريين في مناطق عكار والشمال حيث تشهد هذه المناطق تواجد أعداد كبيرة من الأسر النازحة السورية في وضع إنساني صعب ونقص كبير في المستلزمات الأساسية.كما جرى توزيع 8,000 رغيف لليتامى والمحتاجين اللبنانيين في منطقة عكار والمنية، و4,000 رغيف للاجئين الفلسطينيين القاطنين بالمخيمات الفلسطينية في شمال لبنان وذلك خلال الأسبوع الماضي.// انتهى //16:46ت م0178