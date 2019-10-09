نيامي 10 صفر 1441 هـ الموافق 09 أكتوبر 2019 م واساختتمت أمس الحملة الطبية التطوعية لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لقسطرة القلب للبالغين في مدينة نيامي بجمهورية النيجر بالشراكة مع الهيئة العالمية للإغاثة والرعاية والتنمية التابعة لرابطة العالم الإسلامي، بإنجاز 52 عملية قسطرة لذوي الدخل المحدود تكللت جميعها بالنجاح التام ولله الحمد.واستهدفت الحملة التي استغرقت ثمانية أيام إجراء عمليات قسطرة تداخلية قلب للمرضى والمصابين الذين لا يستطيعون تغطية تكاليف العلاج، بهدف التخفيف من آلامهم ورفع المعاناة عنهم.ويواصل المركز إرسال حملات طبية تطوعية نوعية إلى عدة دول وخصوصا تلك التي تعاني بعض مجتمعاتها من أمراض يصعب علاجها محليا، وتضم هذه الحملات نخبة من الأطباء السعوديين.وتعد حملة قسطرة القلب واحدة من البرامج التي يطلقها المركز دوريًا خدمة للإنسانية حول العالم، انطلاقا من تشجيع التطوع السعودي الخارجي كأحد البرامج التي تبنّتها رؤية المملكة 2030 وصولا إلى مليون متطوع.// انتهى// ‏16:58ت م0181