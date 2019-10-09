نجران 10 صفر 1441 هـ الموافق 09 أكتوبر 2019 م واسنفذت جامعة نجران ممثلةً بقسم الرياضيات بالتعاون مع وحدة الأنشطة الطلابية بكلية العلوم والآداب شطر الطالبات أمس، برنامجاً توعوياً بعنوان "منصات التواصل الاجتماعي بين الحقيقة والوهم"، بمشاركة عدد كبير من طالبات وحدة الأنشطة الطلابية، وحضور عدد من عضوات هيئة التدريس والطالبات.وهدف البرنامج إلى تعريف الطالبات بالإيجابيات والسلبيات لمواقع التواصل الاجتماعي، وكيفية الاستفادة الإيجابية منها بما يصقل الخبرات الحياتية، واكتساب المعلومات، والحصول على قدرات إبداعية في مجالات ثقافية متنوعة.وتخلل البرنامج توزيع عدد من المنشورات والمطويات لتوعية الطالبات بالأسلوب الأمثل لتدقيق المعلومة لأي خبر أو حدث يتم تداوله عبر هذه الوسائل ومعرفة المصدر الحقيقي لها.// انتهى //17:00ت م0182