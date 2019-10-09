الدمام 10 صفر 1441 هـ الموافق 09 أكتوبر 2019 م واساستقبل صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية بمكتبه بديوان الإمارة اليوم، عضو هيئة كبار العلماء فضيلة الشيخ عبدالله بن خنين, ومنسوبي الجمعية الفقهية السعودية، ومنظمي اللقاء القضائي السادس المقام حالياً بغرفة الشرقية بالدمام.ونوه سموه بالدور المهم للجمعيات العلمية في إثراء وتطوير المنتسبين لها، مبيناً أن تناول اللقاء لمحاور الصياغة القضائية سيسهم في تطوير هذا الجانب سواءً لدى ممارسي مهنة المحاماة أو العاملين في السلك القضائي، مبينا أن تطوير العاملين في المجال العدلي يحقق مستهدفات رؤية المملكة بتسريع التقاضي وتعزيز مبدأ النزاهة.وبارك سمو نائب أمير المنطقة الشرقية الشراكة التي تمت بين الجمعية والجهات الأكاديمية ولجنة المحامين بغرفة الشرقية.من جهته, أعرب فضيلة الشيخ عبدالله بن خنين، عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية على تفضله برعاية اللقاء، ولسمو نائب أمير المنطقة الشرقية على تفضله بتكريم الجهات المشاركة، مثمناً شراكة جامعات المنطقة وغرفة الشرقية في تنظيم اللقاء.// انتهى //17:02ت م0183