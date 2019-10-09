نجران 10 صفر 1441 هـ الموافق 09 أكتوبر 2019 م واسأطلقت إدارة تعليم منطقة نجران اليوم ، مسابقة المهارات الأدبية لعام ١٤٤٠ / ١٤٤١هـ ، في عدد من الفروع الأدبية وهي الشعر العربي الفصيح ، والقصة القصيرة للمرحلة الثانوية ، والتلخيص والإلقاء للمرحلة المتوسطة.وحددت الإدارة عدداً من الشروط لقبول المشاركات لجميع المدارس المتوسطة والثانوية للبنات بالمنطقة، ومنها أن تخلو من المخالفات الشرعية، وما يخالف الثوابت الوطنية والدينية والنهج العام للمملكة، ومراعاة المضمون بما يحافظ على الهوية والانتماء والمواطنة، والالتزام باللغة العربية الفصحى، وتكون المشاركة من إنشاء الطالبة، ولم تنشر من قبل في أي وسيلة إعلامية، ولم يسبق لها الفوز أو المشاركة على المستوى الوطني، وحضور المتسابقة ورشة تدريبية واحدة على الأقل في المجال الذي تأهلت فيه، وتوفر العناصر الأساسية والفنية، ووضوح العبارة، وترابط الأفكار وتسلسلها، والخلو من الأخطاء النحوية والإملائية، وتوفر الأسلوب الأدبي من حيث وضوح الفكرة وجمال العبارة.// انتهى //17:06ت م0184