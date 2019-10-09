صنعاء 10 صفر 1441 هـ الموافق 09 أكتوبر 2019 م واسواصلت العيادات الطبية التغذوية المتنقلة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماتها العلاجية في مخيم الخانق بحريب نهم في محافظة صنعاء بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.وراجع قسم الطوارئ خلال شهر سبتمبر الماضي 1,295 مستفيداً، وعيادة الباطنية 1,072 شخصاً، وعيادة النساء 308 مرضى، والفريق المتنقل 591 مريضاً، وعيادة تضميد الجروح 141 شخصاً، وعيادة الرعاية الصحية 803 مرضى.كما صرفت الأدوية لـ 3,266 شخصاً, وأجري الفحص المخبري ل ـ1,005 مرضى.// انتهى //17:06ت م0185