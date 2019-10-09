نجران 10 صفر 1441 هـ الموافق 09 أكتوبر 2019 م واسأطلقت إدارة تعليم نجران ممثلة بإدارة نشاط الطالبات اليوم ، المسابقة الثقافية المدرسية للصغار لعام 1440/1441 ، في الفروع الثقافية التالية :المسرح ،والإلقاء والتعبير ، والإنشاد ، بهدف صقل مهارات الطالبة لغوياً وتعبيرياً .وحددت الإدارة عدداً من الشروط لقبول المشاركات لكافة المدارس الابتدائية للبنات بالمنطقة ، ومنها مراعاة موضوع المشاركة ، والحفاظ على الهوية الإسلامية ، وأن يتضمن العمل قيما وأهدافا تربوية ، و مراعاة الثوابت والضوابط الاجتماعية والدينية والوطنية ، والالتزام باللغة العربية الفصحى في العروض ، وخلو الطالبة المشاركة من عيوب النطق ، والقدرة على الإلقاء ومواجهه الجمهور ، والقدرة على التحكم بالصوت وانفعالاته، ودلالة العنوان على المضمون ، والاهتمام بجودة المشاهد الحوارية في العروض المسرحية ، والتمكن من اللغة في الإلقاء والتعبير ، والقدرة على الإنشاد وفقاً للطرق والأساليب الإنشادية السلمية ، ولم يسبق للمتسابقة المشاركة محلياً أو دولياً .//انتهى//17:08ت م0186