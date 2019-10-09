الحديدة 10 صفر 1441 هـ الموافق 09 أكتوبر 2019 م واسواصلت العيادات الطبية التغذوية الطارئة التابعة لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماتها العلاجية في مديرية الخوخة بمحافظة الحديدة بالشراكة مع مؤسسة طيبة للتنمية.وراجع قسم الطوارئ خلال شهر سبتمبر الماضي 8,526 مستفيداً، وعيادة الباطنية 3,511 شخصاً، وعيادة التغذية العلاجية 376 شخصاً، وعيادة التحصين 47 شخصاً، وعيادة الجراحة والتضميد 1,242 فرداً، وعيادة التوليد 47 امرأة ، وقسم الإحالة الطبية 12 مستفيداً، وقسم التوعية والتثقيف 3,916 شخصاً، والفريق المتنقل 2,068 مريضاً.كما أجرى الفحص المخبري لـ 3,924 شخصًا، وصرفت الأدوية لـ 15,430 مريضًا، بينما استقبل قسم التنويم 92 فرداً، فيما راجع قسم الرعاية الصحية 4.202 شخصين.// انتهى //17:12ت م0188