الأحساء 10 صفر 1441 هـ الموافق 09 أكتوبر 2019 م واساستقبل صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي محافظ الأحساء في مكتبه بالمحافظة اليوم، مدير هيئة الرقابة والتحقيق علي بن محمد الشهري، بمناسبة تكليفه مديراً لفرع الهيئة بالمحافظة، يرافقه مدير الشؤون المالية والإدارية سامي بن إبراهيم النعيم.وأكد سموه خلال اللقاء أن المسؤولية على عاتق هيئة الرقابة والتحقيق مهمة للغاية، لارتباط اختصاصاتها بحقوق المواطنين والمقيمين، ودورها في ضبط المخالفات والتأكد من حسن الأداء، وسلامة تطبيق الأنظمة واللوائح والإجراءات الإدارية التي تقوم بها الأجهزة الحكومية، والرقابة على مشاريع الأشغال العامة والمشاريع الخدمية، مؤكداً حرص القيادة الحكيمة على صون الحقوق، وتحقيق العدالة بين المجتمع.‎بدوره قدم الشهري، شرحاً عن دور الهيئة ورسالتها التي تمثلت في مراقبة الأجهزة الحكومية والخدمات المقدمة للمواطنين والتأكد من حسن الأداء الإداري ومتابعة تنفيذ المشاريع وتطبيق الأنظمة والتحقيق في المخالفات المالية والإدارية.// انتهى //17:56ت م0204