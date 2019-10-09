القاهرة 10 صفر 1441 هـ الموافق 9 أكتوبر 2019 م واستراجعت مؤشرات البورصة المصرية لدى إغلاق تعاملات اليوم إثر عمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المصرية والأجنبية، في مقابل عمليات شراء انتقائية من المؤسسات العربية والأفراد المصريين.وانخفض مؤشر البورصة الرئيسي (إيجي إكس 30) بنسبة 1.16% لينهي التعاملات عند مستوى 14182.7 نقطة.وتراجع مؤشر (إيجي إكس 70) للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.33% مسجلاً 524.37 نقطة، كما تراجع مؤشر (إيجي إكس 100) الأوسع نطاقاً بنسبة 0.61% لينهي التعاملات عند مستوى 1397.69 نقطة.وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 6.7 مليارات جنيه ليصل إلى 715.08 مليار جنيه بعد تداولات كلية بلغت 4.4 مليارات جنيه.// انتهى //17:57ت م0205