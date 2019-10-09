بيروت 10 صفر 1441 هـ الموافق 09 أكتوبر 2019 م واسالتقى رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري اليوم في بيروت وكيلة الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون السياسية وبناء السلام روزماري ديكارلو، بحضور المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش.وجرى خلال اللقاء عرض الأوضاع في المنطقة والتحديات التي يواجهها لبنان للحفاظ على استقراره الأمني والاقتصادي والاجتماعي.// انتهى //18:00ت م0207