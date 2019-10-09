القاهرة 10 صفر 1441 هـ الموافق 09 أكتوبر 2019 م واسأعلنت جامعة الدول العربية اليوم، عن استكمال مهمة بعثتها المكلفة بملاحظة الانتخابات الرئاسية التونسية لعام 2019، والتي بدأتها بملاحظة الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية في 15 سبتمبر الماضي، منوهة بأن الأمين العام للجامعة العربية، أحمد أبو الغيط وجه بإيفاد بعثة من الجامعة لملاحظة الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية والمقرر إجراؤها في 13 أكتوبر الجاري.وأفاد بيان وزعته الجامعة العربية بالقاهرة اليوم، بأن البعثة ستكون برئاسة الأمين العام المساعد، رئيس قطاع الشؤون العربية والأمن القومي بالجامعة السفير خليل إبراهيم الذوادي، وتضم في عضويتها موظفين من الأمانة العامة للجامعة ينتمون إلى 6 جنسيات عربية ولا توجد من بينهم الجنسية التونسية ضمانًا لحيادية ومصداقية البعثة.وأوضح البيان أن البعثة تهدف إلى ملاحظة مختلف جوانب العملية الانتخابية بكل حيادية وتجرد، بما في ذلك الحملات الانتخابية للمرشحين، وعمليات الاقتراع، وعد وفرز الأصوات، والتأكد من مطابقتها للقوانين والأنظمة المتبعة في الدولة، وكذلك المعايير الدولية المتعارف عليها.وأشار البيان إلى أن البعثة ستقوم بإصدار بيانها التمهيدي عقب انتهائها من عملية الملاحظة، يتبعه التقرير النهائي الذي يتم رفعه إلى الأمين العام للجامعة العربية، والذي يتضمن ملاحظاتها التفصيلية حول المهمة والتوصيات الخاصة بذلك، على أن يتم إرسال التقرير النهائي إلى الجهات المعنية في الجمهورية التونسية.// انتهى //18:05ت م0209