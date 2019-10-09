القاهرة 10 صفر 1441 هـ الموافق 09 أكتوبر 2019 م واساتفقت وزارة التجارة والصناعة المصرية مع وزارة الاقتصاد الفلسطينية على تشكيل مجموعة عمل من المسؤولين بالوزارتين لوضع تصور شامل لتعزيز حركة التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة وحل أي مشكلات قد تواجه انسياب حركة التجارة بين الجانبين.وأوضح وزير التجارة والصناعة المصري، المهندس عمرو نصار، في بيان اليوم، أنه بحث خلال لقائه مع وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي، الذي يزور القاهرة حاليا، أهمية التنسيق المستمر بين الجانبين لتنمية أواصر التعاون المشترك، وتذليل العقبات التي تحد من حركة التجارة والاستثمار بين البلدين.وأشار إلى أنه تم خلال الاجتماع استعراض أوجه التعاون المشترك، وخصوصا في مجال نقل الخبرة المصرية للصناعة الفلسطينية، فيما يتعلق بإنشاء و"ترفيق" المناطق الصناعية، وإقامة المجمعات الصناعية المتخصصة، فضلا عن تعزيز التعاون المشترك في مجالات المواصفات والجودة والتنمية الصناعية وإقامة المعارض.من جانبه، طالب وزير الاقتصاد الفلسطيني، خلال الاجتماع وفقا للبيان، بدعم مصر لملف انضمام فلسطين إلى اتفاقية أغادير التي تضم كلا من: مصر والأردن والمغرب وتونس، حيث ستسهم هذه الاتفاقية في زيادة وانسياب حركة التجارة بين فلسطين والدول أعضاء الاتفاقية.// انتهى //18:10ت م0212