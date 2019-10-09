الرياض 10 صفر 1441 هـ الموافق 09 أكتوبر 2019 م واسعقد الفريق الفني المختص بالسلع بدول مجلس التعاون اجتماعه اليوم الأربعاء ، بمقر الأمانة العامة بمدينة الرياض، بمشاركة وفود من كافة دول المجلس.وتم خلال الاجتماع بحث ومناقشة المواضيع المتعلقة بقوائم السلع، والآليات المناسبة لتوحيد عروض دول المجلس في السلع ونسب تحريرها، وذلك للتحضير لجولات المفاوضات القادمة لاتفاقيات التجارة الحرة بين مجلس التعاون والدول والمجموعات الاقتصادية الأخرى.// انتهى //18:32ت م0216