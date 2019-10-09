الرياض 10 صفر 1441هـ الموافق 9 أكتوبر 2019م واساستقبل معالي وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء الأستاذ عادل بن أحمد الجبير، بمكتبه في الوزارة اليوم، عضو مجلس النواب الأمريكي رئيس لجنة الأمن الوطني الفرعية التابعة للجنة الإشراف والإصلاح الحكومي الأمريكي ستيفين لينتش.وجرى خلال الاستقبال، استعراض علاقات الصداقة بين البلدين وآفاق التعاون المشترك، وعدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.// انتهى //18:40ت م0217