باريس 10 صفر 1441 هـ الموافق 09 أكتوبر 2019 م واسأطلقت وزارة التعليم نظام سفير الثاني ليحقق مجموعة من الأهداف في رفع كفاءة الإنفاق وتعزيز الحوكمة وضبط الجودة ورفع مستوى الخِدْمات المقدمة للمبتعثين، حيث شمل النظام على مجموعة من الخصائص التقنية مثل توحيد الخِدْمات وارتباط الإجراءات والتي جرى تقليصها بنسبة 60٪ مقارنة بالنظام الإلكتروني السابق، كما جرى في نظام سفير2 إنشاء قاعدة بيانات موحدة وكذلك تفعيل تقنيات الذكاء الاصطناعي من خلال وجود مشرف إلكتروني، كذلك أتمتة الخِدْمات الدراسية والإدارية وصناعة حوكمة مالية متميزة، كما يقدم النظام 88 خدمة منها 58 خدمة ذاتية كليا لا تحتاج للتدخل البشري و16 خدمة أكاديمية مؤتمتة جزئيًا وتحتاج للتحقق البشري وكذلك 14 خدمة غير أكاديمية مؤتمتة جزئيًا وتحتاج للتحقق البشري، كما يقدم النظام تطبيق للأجهزة الذكية من خلال نظام IOS وكذلك نظام الأندرويد ويتيح استخدام جميع الخِدْمات من خلال التطبيق.وفي سياق المقارنة بين نظام سفير١ وسفير٢ فإن نسبة الخِدْمات الذاتية في سفير١ كانت ما يقارب ٥٪ بينما في سفير٢ ترتفع نسبة الخِدْمات الذاتية إلى ٦٤٪، كما كانت الإجراءات والخِدْمات غير موحدة ومبسطة بينما تم في سفير٢ توحيد تلك الإجراءات وتبسيطها واختصارها حيث يستطيع الطالب أن يقوم بفتح ملف واعتماده من خلال ٣ خطوات بينما كانت في سفير١ يستلزم هذا الأجراء ٨ خطوات.كما يقدم النظام الجديد سفير٢ خاصية الخط الزمني للطلبة المبتعثين حيث يمكنهم رؤية مسيرة الطلبات والإجراءات بشكل واضح مع الرصد التاريخي لها، كما يمنح النظام الجديد خاصية مؤشرات أداء للطالب وكذلك تقارير إلكترونية يتم استخراجها بشكل مباشر على عكس النظام القديم والذي يتم منحه بشكل يدوي.وفي مزايا جوانب الاستفسارات قدم نظام سفير٢ نقلة نوعية حيث كان النظام القديم يدعم فقط خدمة الاستفسار التقليدية بينما في النظام الجديد تم تفعيل الـ Chat Bot وكذلك قاعدة المعرفة والتنبيهات والإرشادات الآلية وميزة التغذية العائدة من التقييم.ويعد النظام نقلة نوعية مميزة لتقديم الخِدْمات الإلكترونية الحديثة للطلبة المبتعثين، يأتي ذلك في سياق عمليات التطوير التي تقوم بها وزارة التعليم في جوانب الحكومة والجودة وضبط الأداء.// انتهى //18:42ت م0218