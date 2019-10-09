الباحة 10 صفر 1441 هـ الموافق 09 أكتوبر 2019 م واسدعت الإدارة العامة لخِدْمات المياه بمنطقة الباحة, عملاءَها المستفيدين من خِدْمات المياه عبر الشبكات, مراجعة فروعها في مختلف المحافظات لتحديث بياناتهم خلال الأسبوع القادم, بالتزامن مع بدء تطبيق برنامج لعمليات خِدْمات العملاء.وشدت الإدارة العامة لخِدْمات المياه على أهمية تحديث البيانات تلافيًا لأي انقطاع في الخِدْمات في حال عدم تحديث البيانات للعميل في الأنظمة الآلية.// انتهى //19:06ت م0230