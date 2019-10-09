عام / مياه الباحة تدعو عملاءَها لتحديث بياناتهم خلال الأسبوع القادم
الأربعاء 1441/2/10 هـ الموافق 2019/10/09 م واس
الباحة 10 صفر 1441 هـ الموافق 09 أكتوبر 2019 م واس
دعت الإدارة العامة لخِدْمات المياه بمنطقة الباحة, عملاءَها المستفيدين من خِدْمات المياه عبر الشبكات, مراجعة فروعها في مختلف المحافظات لتحديث بياناتهم خلال الأسبوع القادم, بالتزامن مع بدء تطبيق برنامج لعمليات خِدْمات العملاء.
وشدت الإدارة العامة لخِدْمات المياه على أهمية تحديث البيانات تلافيًا لأي انقطاع في الخِدْمات في حال عدم تحديث البيانات للعميل في الأنظمة الآلية.
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19:06ت م
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