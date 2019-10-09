سياسي / الرئيس المصري يلتقي وفدًا أمريكيا من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب
الأربعاء 1441/2/10 هـ الموافق 2019/10/09 م واس
القاهرة 10 صفر 1441 هـ الموافق 09 أكتوبر 2019 م واس
التقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم، وفدًا أمريكيا من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب من ولاية جنوب كارولينا.
وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، في تصريح عقب اللقاء: إن الوفد الأمريكي أعرب خلال اللقاء عن تقديره لدور مصر بقيادة الرئيس السيسي في نشر ثقافة السلام بمنطقة الشرق الأوسط.
// انتهى //
19:26ت م
0233