القاهرة 10 صفر 1441 هـ الموافق 09 أكتوبر 2019 م واسالتقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم، وفدًا أمريكيا من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب من ولاية جنوب كارولينا.وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية السفير بسام راضي، في تصريح عقب اللقاء: إن الوفد الأمريكي أعرب خلال اللقاء عن تقديره لدور مصر بقيادة الرئيس السيسي في نشر ثقافة السلام بمنطقة الشرق الأوسط.// انتهى //19:26ت م0233