الباحة 10 صفر 1441 هـ الموافق 09 أكتوبر 2019 م واسقام رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية والصناعية بالباحة صالح بن علي آل محفوظ, وعدداً من الأعضاء، أمس، بزيارة إدارة سجون منطقة الباحة.واستهل الوفد زيارته بمقابلة مدير سجون منطقة الباحة العميد معيض القحطاني، حيث جرى مناقشة أوجه التعاون بين الغرفة ووحدة السجن وما يقدم من خدمات تعليمية وتدريبية لنزلاء السجن العام.بعد ذلك, قام الوفد بجولة ميدانية على الوحدات التدريبية والفصول الدراسية التي تشمل قسم التطبيقات المكتبية والسكرتارية, وقسم صيانة الحاسب الآلي, وقسم صيانة الجوال, وقسم الكهرباء الإنشائية والمجهزة من قبل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.كما اطلع الوفد على صالة الترفيه العامة التي تشتمل على مسرح لعقد الندوات والاحتفالات، والوقوف على الفناء الخارجي للسجن المجهز بملاعب رياضية لممارسة مختلف الألعاب، فيما جرى عقد اجتماع مع مدير السجن العام المقدم حسن الغامدي، وجرى خلاله الاتفاق على عدة محاور سيتم التنسيق بخصوصها فيما بعد، وقدما العديد من المبادرات ستنفذ في القريب العاجل.وأشاد رئيس غرفة الباحة والوفد المرافق بما شاهدوه من مباني حديثة ومرافقَ خدمية تأهيلية وفصول دراسية، تسهم في تسهيل مهام الشركاء الاستراتيجيين مع المديرية العامة للسجون.// انتهى //19:34ت م0235