الباحة 10 صفر 1441 هـ الموافق 09 أكتوبر 2019 م واسنظمت الإدارة العامة لتعليم بمحافظة المخواة اليوم, ملتقى تحسين نواتج التعلم, بحضور أكثر من 400 من القيادات التعليمية والمدرسية والمشرفين والمشرفات بالمحافظة, وذلك على مسرح الإدارة.وقدم مدير التعليم بالمخواة علي الجالوق, ورقة عمل تُعنى بتبني الممارسات الإشرافية التي يمتد أثرها لتصل إلى الطالب وتساعد على التوقف عند معالجة الضعف القرائي لدى الطالب, مؤكداً أن أهمية العمل الجاد المبني على الرغبة والتكامل.وقدم الجالوق مقترحاً لتبني نموذج "الإشراف الداعم للتعليم", داعياً إلى العمل على تحسين أداء الطلاب من خلال تحليل بياناتهم وجعلها مدخلاً لعمليات الأداء.كما قدمت ورقة بعنوان "مؤشر قياس الأداء الرئيسي Kpis ودوره في تفعيل الخطة الاستراتيجية" تحدث خلالها عن أبرز عوامل نجاح الخطط الاستراتيجية والتشغيلية وعن العوامل الحاسمة لنجاح خطة الإدارة الاستراتيجية كنموذج تطبيقي, فيما قدمت ورقة عمل أخرى بعنوان "الاختبارات التجريبية وأثرها على نواتج التعلم" دعت إلى ‏حشد الموارد المختلفة لمعالجة الفجوات في الأداء, وخلصت إلى أن نواتج التعلم مفتاح التنمية الوطنية في مختلف المجالات.مما يذكر أن هذا الملتقى يقام للمرة الثانية على التوالي بتعليم المخواة بهدف التركيز على تحسين نواتج التعلم.// انتهى //19:34ت م0236