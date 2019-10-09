ثقافي / الشؤون الصحية بتعليم القطيف تنفذ برنامجًا تدريبيًا للمرشد الصحي
الأربعاء 1441/2/10 هـ الموافق 2019/10/09 م واس
القطيف 10 صفر 1441 هـ الموافق 09 أكتوبر 2019 م واس
نفذت الشؤون الصحية المدرسية بتعليم المنطقة الشرقية، برنامجًا تدريبيًا للمرشد الصحي على البرامج والمبادرات الصحية المدرسية في المدارس، بمشاركة المرشدين الصحيين بمختلف المراحل الدراسية، وذلك في مقر مدرسة القطيف الثانوية.
وتضمن البرنامج مهام المرشد الصحي، وبرامج الصحة المدرسية، والفحص الاستكشافي، وخفض معدلات السمنة "مبادرة رشاقة"، والوقاية من تسوس الأسنان في المرحلة الابتدائية، والزيارة المدرسية، وتفقد البيئة الداخلية والمقصف المدرسي، والاكتشاف المبكر للمشاكل الصحية، وتقديم التوعية الصحية.
كما يهدف البرنامج إلى إطلاع المرشدين الصحيين في المدارس على الأعمال والبرامج الصحية والمبادرات التي ستنفذ هذا العام.
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19:48ت م
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