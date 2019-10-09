القطيف 10 صفر 1441 هـ الموافق 09 أكتوبر 2019 م واسنفذت الشؤون الصحية المدرسية بتعليم المنطقة الشرقية، برنامجًا تدريبيًا للمرشد الصحي على البرامج والمبادرات الصحية المدرسية في المدارس، بمشاركة المرشدين الصحيين بمختلف المراحل الدراسية، وذلك في مقر مدرسة القطيف الثانوية.وتضمن البرنامج مهام المرشد الصحي، وبرامج الصحة المدرسية، والفحص الاستكشافي، وخفض معدلات السمنة "مبادرة رشاقة"، والوقاية من تسوس الأسنان في المرحلة الابتدائية، والزيارة المدرسية، وتفقد البيئة الداخلية والمقصف المدرسي، والاكتشاف المبكر للمشاكل الصحية، وتقديم التوعية الصحية.كما يهدف البرنامج إلى إطلاع المرشدين الصحيين في المدارس على الأعمال والبرامج الصحية والمبادرات التي ستنفذ هذا العام.// انتهى //19:48ت م0238