محايل 10 صفر 1441 هـ الموافق 09 أكتوبر 2019 م واستفقد محافظ محايل المكلف علي بن إبراهيم الفلقي اليوم, فرع الضمان الاجتماعي بالمحافظة, ضمن جولاته على عدد من المرافق الحكومية.وتجول المحافظ على الأقسام والتقى منسوبي الفرع واطلع على سير العمل، مستمعاً لشرح عن البرامج التي يقدمها الفرع.كما شهد المحافظ عدد من المبادرات والشراكات المجتمعية التي وُقعّت, بحضور ممثلين من الجمعيات وعدد من الجهات بالمحافظة.وأكد الفلقي أن هذه الزيارة تأتي بتوجيه من سمو أمير منطقة عسير للوقوف على المرافق ومناقشة المعوقات التي تواجههم أثناء سير عملهم وبحث معالجتها بما يضمن تقديم أفضل الخدمات سواء للمواطن أو المقيم.// انتهى //19:50ت م0239