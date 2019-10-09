الخرطوم 10 صفر 1441 هـ الموافق 09 أكتوبر 2019 م واسالتقى رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك اليوم، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة لعمليات السلام، جان بيار لاكروا، ومفوض السلم والأمن بالاتحاد الإفريقي إسماعيل شرقي يرافقهما الممثل الخاص المشترك لليوناميد جيريمايا مامابولو.وجرى خلال اللقاء مناقشة الطرق التي يمكن للأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي من خلالها تقديم الدعم للحكومة السودانية خلال الفترة الانتقالية التي تشهدها البلاد.// انتهى //19:59ت م0242