عمّان 10 صفر 1441 هـ الموافق 09 أكتوبر 2019 م واسأدانت الحكومة الأردنية اليوم، استمرار الانتهاكات الإسرائيلية ضد المسجد الأقصى المبارك، والتي كان آخرها تسهيل الشرطة الإسرائيلية لاقتحامات واسعة من قبل المتطرفين للحرم القدسي الشريف خلال فترة الأعياد اليهودية، والتضييق على المصلين وإدارة أوقاف القدس وشؤون المسجد الأقصى المبارك.وعبّر الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية السفير سفيان القضاة، عن رفض الأردن المطلق لهذه الممارسات العبثية والاستفزازات غير المسؤولة، والتي تتناقض مع التزامات إسرائيل كقوة قائمة بالاحتلال في القدس الشرقية المحتلة بموجب القانون الدولي.وطالب في بيان صحفي، السلطات الإسرائيلية بالوقف الفوري لهذه الممارسات، واحترام حرمة المسجد الأقصى المبارك ومشاعر المسلمين، واحترام الوضع التاريخي والقانوني القائم في الحرم الشريف، موضحا أن المسجد الأقصى المبارك بكامل مساحته البالغة 144 دونما هو مكان عبادة خالص للمسلمين.// انتهى //19:59ت م0243