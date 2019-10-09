سياسي / الرئيس المصري يبحث مع وزير روسي زيادة التعاون الاقتصادي بين البلدين
الأربعاء 1441/2/10 هـ الموافق 2019/10/09 م واس
القاهرة 10 صفر 1441 هـ الموافق 9 أكتوبر 2019 م واس
استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم بالقاهرة، وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف الذي يزور مصر حاليا.
وتناول اللقاء بحث علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين وزيادة الاستثمارات الروسية في مصر، فضلاً عن إقامة المشروعات المشتركة في العديد من القطاعات، خاصةً في ضوء ما أسفرت عنه نتائج الدورة الثانية عشرة للجنة المصرية الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني فيما يتصل بسبل تنمية أواصر التعاون في المجالات محل الاهتمام المشترك.
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