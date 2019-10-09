القاهرة 10 صفر 1441 هـ الموافق 9 أكتوبر 2019 م واساستقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم بالقاهرة، وزير الصناعة والتجارة الروسي دينيس مانتوروف الذي يزور مصر حاليا.وتناول اللقاء بحث علاقات التعاون الاقتصادي بين البلدين وزيادة الاستثمارات الروسية في مصر، فضلاً عن إقامة المشروعات المشتركة في العديد من القطاعات، خاصةً في ضوء ما أسفرت عنه نتائج الدورة الثانية عشرة للجنة المصرية الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني فيما يتصل بسبل تنمية أواصر التعاون في المجالات محل الاهتمام المشترك.// انتهى //20:42ت م0247