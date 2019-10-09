السيح 10 صفر 1441 هـ الموافق 09 أكتوبر 2019 م واس‏أكملت بلدية الخرج استعداداتها لموسم الأمطار المتوقع هطولها خلال الفترة القادمة من خلال أعمال نظافة وصيانة مجاري تصريف السيول في أحياء مدينة السيح والمراكز والقرى المجاورة لها ، تحسبا لأي تجمعات للمياه قد تعطل حركة المركبات في الطرق المحورية والشوارع والطرق الرئيسة.‏وتركزت أعمال فرق إدارة التشغيل والصيانة وإدارة الطوارئ والكوارث وفرق النظافة في الأماكن الحيوية بمدينة السيح التي تتراكم فيها مياه الأمطار والمواقع المنخفضة في بعض الأحياء السكنية والمنطقة المركزية لوسط المدينة التي تتجمع فيها المياه وتعيق حركة السير إضافة إلى تجهيز المعدات الخاصة بشفط مياه الأمطار.‏ وشدّدت البلدية على جميع الشركات والمقاولين المنفذين لمختلف المشروعات البلدية ومقاولي الجهات الحكومية الأخرى ضرورة إغلاق جميع المناهل وغرف الصرف الصحي وغرف التفتيش وردم الحفر والقيام بالإجراءات الاحترازية وتوفير مستلزمات السلامة في مواقع العمل ، والتأكيد على الجهات الرقابية تطبيق أقصى الغرامات على المخالفين للتعليمات بهذا الخصوص.// انتهى //20:48ت م0248