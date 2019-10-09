ينبع 10 صفر 1441 هـ الموافق 09 أكتوبر 2019 م واسعقد مركز التنمية الاجتماعية بالعيص ورشة عمل نوقش فيها مدى حاجة المحافظة لجمعية خيرية غير ربحية معتمدة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، تقدم خدماتها للمجتمع.وأوضح مشرف قطاع العمل والتنمية الاجتماعيه بالعيص سامي الميلبي أن الورشة التي حضرها محافظ العيص فيصل الحويفي، وعدد من المسؤولين والأهالي بالمحافظة، وثلة من المهتمين في الجانب الاجتماعي.وأبان أنها جاءت بهدف دراسة احتياجات منطقة المدينة المنورة من الجمعيات ذات الطبع الخدمي للمجتمع، عامة كانت أو خاصة، على أن تخضع تنظيمياً لفرع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمنطقة، ممثلاً في إدارة تنمية المجتمع، وبالتعاون مع الجامعة الاسلامية.وهدفت الورشة إلى التعريف بالجمعيات الأهلية بوصفها جمعيات غير ربحية، وإيجاد منظومة متكاملة ومستدامة للعمل التطوعي، وحصر للاحتياج المستقبلي من الجمعيات الأهلية بمحافظة العيص، والتوصل إلى أفضل النماذج والممارسات عن الجمعيات الأهلية، إلى جانب تقديم تصور ومقترح للآلية التي يمكن للجمعيات المعنية أن تسد بها حاجة المستهدفين في المحافظة.// أنتهى //20:53ت م0250