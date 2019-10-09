الرياض 10 صفر 1441 هـ 9 أكتوبر 2019 م واسوقعت الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة برنامج تعاون فني مشترك مع شركة داو السعودية للمواد والعلوم، وذلك لتعزيز أوجه الشراكة في مجال توطين العلوم والأبحاث المشتركة. وتطوير المواصفات.ووقع الاتفاقية نائب المحافظ للمواصفات والمختبرات طامس بن علي الحمادي والرئيس التنفيذي لشركة داو السعودية موسى الموسى.وتهدف الاتفاقية إلى تحقيق التكامل في الأدوار بين الشركاء للتعاون والتنسيق المستمر بين المشاريع البحثية والفنية الهادفة لتطوير المواصفات، إلى جانب تعزيز أوجه التعاون في مجالات خدمة المجتمع والتنمية المستدامة بالمشاريع ومنشآتها وتوطين العلوم والتقنية والابتكار.وتضمن برنامج التعاون إتاحة الفرصة للمختصين من الجانبين لتبادل المعلومات والمستجدات في المجالات ذات العلاقة بالأنشطة المشتركة لنقل التقنية، إلى جانب التعاون والتنسيق في جمع المعلومات ذات الاهتمام المشترك وتحليلها ونشرها بما يسهم في بناء المؤشر العام للجودة والمطابقة، كما اشتمل البرنامج على ضرورة تعزيز مبادرات الشراكات المتعددة والصحة والسلامة المهنية لدعم توطين أنشطة التقييس علاوة على تعزيز تطبيق برامج كفاءة الطاقة.وقال نائب محافظ الهيئة، إن الهيئة حريصة على تعزيز شراكاتها الاستراتيجية مع القطاع الخاص، تماشياً مع الدور المحوري لهذا القطاع في دعم وتنمية الاقتصاد الوطني، مؤكداً أن الهيئة وشركة داو السعودية سيعملان جنباً إلى جنب لإنجاح هذه الشراكة بما يدعم منظومة البنية التحتية للجودة وانشطة التقييس المختلفة.من جهته أعرب الرئيس التنفيذي لشركة داو السعودية عن اعتزازه بالشراكة مع هيئة المواصفات، مؤكداً أنها ستفتح المجال لتوطين العلوم والتقنية، وفتح مجالات أكثر للتعاون في مجال المواصفات والمطابقة.// انتهى //21:13ت م0143