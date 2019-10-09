أبها 10 صفر 1441 هـ الموافق 09 أكتوبر 2019م واسكرم صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير بالمجلس العام في الإمارة اليوم المدير التنفيذي لمستشفيات السعودي الألماني بمنطقة عسير وفريقًا طبيًا من المستشفى بعد إجراء عملية جراحية نادرة لمسنة سورية زائرة للمملكة.وقدم سموه شهادات شكر وتقدير للفريق الطبي من استشاريين وأخصائيين وطاقم التمريض والأخصائية النفسية والخدمة المجتمعية بالمستشفى نظير جهودهم وتميزهم.يذكر أن المسنة السوريه قدمت من تركيا وهي تعاني من مرض باركنسون (شلل الرعاش) حيث عانت الكثير بعد تنقلها بين المستشفيات لإيجاد علاج لحالتها، نظرا لصعوبة وندرة علاج هذا المرض ، وعند مراجعتها المستشفى بعد قدومها إلى المملكة كانت غير قادرة على تأدية الحركات اليسيرة، وبفضل من الله وبعد إجراء عملية التحفيز العميق للمخ تحسنت حالتها بشكل ملحوظ و هي الآن قادرة على الحركة والمشي بكل سهولة.// انتهى //21:17ت م0251