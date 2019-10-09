الباحة 10 صفر 1441 هـ الموافق 09 أكتوبر 2019 م واسأودعت الجمعية الخيرية لرعاية الأيتام بمنطقة الباحة "أكناف" مبلغ 459900 ريال - كفالة شهرية - لشهر محرم في جميع الحسابات البنكية للمستفيدين من الأيتام .وأوضحت الجمعية أن المستفيدين من الخدمات التي تقدمها الجمعية يقارب 1533 يتيماً ويتيمة موزعين على 472 أسرة داخل المنطقة.يذكر أن مشروع الكفالة الشهرية يهدف إلى تأمين دخل ثابت ومستمر للأيتام وأسرهم لسد احتياجاتهم الأساسية .// انتهى //21:17ت م0252