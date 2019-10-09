جيزان10 صفر 1441 هـ الموافق 09 أكتوبر 2019 م واسوقّعت جامعة جازان ممثلة في معهد البحوث والخدمات الاستشارية اليوم عقداً استشارياً علمياً مع هيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية بجازان بحضور وكيل الجامعة للدراسات العليا والبحث العلمي الدكتور محمد بن حسن أبو راسين ومدير عام الهيئة مساوى بن أشيب الصميلي ،وذلك بقر المعهد ببرج الجامعة الإداري.وأوضح وكيل الجامعة للدراسات والبحث العلمي أن الاتفاقية تهدف إلى الاستفادة من الخبرات العلمية لأعضاء هيئة التدريس بالجامعة وتقديم الخدمات الاستشارية والدراسات العلمية لتطوير المناطق الجبلية بالمنطقة من خلال قيام معهد البحوث بتقديم خدمات استشارية ودراسات علمية في مختلف التخصصات والمجالات، مبيناً أن الاتفاقية تعد مشروعاً يضاف إلى المشروعات التي تهدف إلى تطوير المناطق الجبلية بمنطقة جازان.من جانبه أشار المشرف على معهد البحوث بجامعة جازان الدكتور محمد بن عبدالرحيم عقيل، أن الاتفاقية تتضمن تقديم دراسة عن إمكانية استخدام المبيدات الكيماوية الآمنة وتحديد مدى تأثيرها على البيئة والتربة ، وتقديم معلومات شاملة وتوفير الخدمات المطلوبة ضمن نطاق عمل العقد, إضافة إلى جميع الأعمال والخدمات اللازمة لإجراء التجارب في مزرعة الأبحاث الخاصة بهيئة تطوير وتعمير المناطق الجبلية.//انتهى//21:17ت م0253