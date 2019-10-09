الجبيل الصناعية 10 صفر 1441 هـ الموافق 09 أكتوبر 2019 م واساختتمت اليوم فعاليات المعرض المصاحب لملتقى صناعة السيارات وقطع الغيار الذي استمر يومين بمشاركة العديد من الجهات المحلية والدولية المشاركة بالمعرض، وذلك في مركز الملك عبد الله الحضاري بمدينة الجبيل الصناعية.وتضمن الملتقى مشاركة 28 عارضاً محلياً ودولياً في المعرض المصاحب حيث يعد هذا الملتقى الأول والأكبر من نوعه في المملكة.وأكد مدير عام الشركة الوطنية لتصنيع وسبك المعادن "معدنية" ضياء الدين ساتي أن الشركة أسهمت بشركة السيارات الوطنية السعودية سنام بنسبة %10 فيما يختص بصناعة السيارات منذ خمس سنوات، وتمتلك الشركة ثلاثة مصانع ويعد مصنع المحاور العربية الأكبر من بينها وهو متخصص في صناعة المحاور لمركبات النقل الثقيل.وأبان أن مصنع مسابك يعد مصنعاً تمتلكه الشركة، إذ ينتج قطعاً حديدية من الخردة تمر بخطوات تصنيعية إلى أن تصل إلى مرحلة المنتج النهائي، لافتاً الانتباه إلى أن تلك المصانع تعمل على تقديم الخدمات والمنتجات للشركات العاملة في مجال صناعة السيارات وقطع الغيار، مؤكداً جاهزية الشركة لاستقبال المهندسين من شركة سنام لتدريب تلك الكوادر الوطنية على الأجهزة التقنية ومكائن التصنيع.وأوضح ساتي أنه من المتوقع في المستقبل القريب الوصول لنسبة %30 من توطين صناعة السيارات وقطع الغيار بالشراكة مع شركة السيارات الوطنية السعودية سنام.يذكر أن الملتقى يعمل على إتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية بين الشركات الوطنية والأجنبية فيما يتعلق بمجال صناعة السيارات وقطع الغيار بالإضافة إلى أنه يعزز من التكامل الصناعي بين مدن الهيئة الملكية.// انتهى //21:17ت م0254