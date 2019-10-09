دبي 10 صفر 1441 هـ الموافق 09 أكتوبر 2019 م واسبحضور صاحب السمو الأمير الدكتور بندر بن عبدالله المشاري مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، وقع اليوم مساعد مدير عام الجوازات لشؤون التقنية العميد خالد بن حمد الصيخان والمدير العام لشركة سيسكو السعودية المهندس سلمان فقيه اتفاقية "مبادرة برق"، وذلك في جناح وزارة الداخلية بمعرض جيتكس للتقنية 2019 بدبي.وتهدف الاتفاقية إلى تحسين جودة العمل والارتقاء بآداء منسوبي الجوازات للتميز في تقديم الخدمات بما يحقق رضا المستفيدين منها.وأكد العميد الصيخان أن الجوازات تسعى من خلال الاتفاقية إلى تسريع التحول الرقمي للتدريب عبر الفصول الافتراضية، وتوفير بيئة عمل مناسبة لجميع العاملين وفي مختلف المجالات.// انتهى //21:17ت م0255