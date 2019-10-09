الخرطوم 10 صفر 1441 هـ الموافق 09 أكتوبر 2019 م واسوقّعت المنظمة العربية للتنمية الزراعية التي تتخذ من العاصمة السودانية الخرطوم مقرا لها اليوم مذكرة تفاهم مع اتحاد مؤسسات البحوث الزراعية - أرينينا - بمقره في العاصمة الأردنية عمان.وقع عن المنظمة معالي المدير العام البروفيسور إبراهيم آدم الدخيري، فيما وقع عن الاتحاد معالي الدكتور رضا شبلي الأمين التنفيذي للاتحاد عضو مجلس الأعيان الأردني.وتهدف المذكرة إلى تعزيز جهود المنظمة العربية للتنمية الزراعية في توسيع قاعدة الشراكات مع الهيئات والمنظمات المختلفة المعنية بالبحوث في القطاع الزراعي بشقيه النباتي والحيواني من أجل بناء القدرات البشرية العاملة في هذا المجال، وزيادة قدرة الشعوب العربية على حماية واستدامة مواردها الطبيعية والتعاون في إعداد وثائق مشروعات تنمية المجتمع المحلي والإصلاح الزراعي والتنمية الريفية على المستوى الوطني والإقليمي في الدول العربية من خلال تنفيذ الدراسات والمشروعات وتنظيم المنتديات وورش العمل والاستفادة من مخرجاتها في تحقيق أهداف التنمية الزراعية المستدامة في المنطقة العربية.// انتهى //21:21ت م0256